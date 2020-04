Il coronavirus non ha dato scampo a Marcello Pompa, imprenditore di 58 anni residente a Mercato San Severino. È spirato al Policlinico di Maddaloni, in provincia di Caserta, dove era ricoverato. Lavorava a Solofra, settore conciario ed era originario di Montoro. Il triste annuncio lo ha dato il sindaco del centro in provincia di Salerno Antonio Somma. Aveva 58 anni e a fine marzo era risultato positivo al Covid-19.

