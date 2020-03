Dieci ventilatori polmonari alla Regione Campania per otto strutture. Quattro all’Asl di Avellino, di cui tre al Moscati. La metà quindi sono stati destinati all’Irpinia. Ciò è in stretta relazione con i nuovi posti letto per la terapia intensiva.

Gli altri sei ventilatori vengono distribuiti così: ASL di Caserta-Maddaloni, ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, ospedale Cardarelli di Napoli, Ruggi D’Aragona di Salerno, Asl di Salerno-Scafati e ospedale San Pio di Benevento.