La Domenico De Lucia SpA adotta l’aiuola all’ingresso di San Felice a Cancello

Cambio di look all’ingresso del cuore abitato di Cancello Scalo. È, infatti, partito il cantiere che darà una nuova immagine all’incrocio tra via Maddaloni e via Piazza Vecchia, proprio in prossimità del sottopasso che dà accesso alla popolosa frazione di San Felice a Cancello. Il restyling sarà possibile grazie all’intervento della Domenico De Lucia SpA, eccellenza dell’agroalimentare, situata proprio a ridosso dell’area. In particolare la società, vera avanguardia nel settore, ha aderito all’iniziativa “Adotta un’aiuola”, nell’ambito delle politiche di salvaguardia e di cura dell’ambiente urbano, promosso dal Comune di San Felice a Cancello.

In realtà, la Domenico De Lucia andrà anche oltre al classico progetto di manutenzione delle aree verdi del territorio comunale.

Gli isolotti spartitraffico, che erano ormai in uno stato di abbandono totale, con parti di muratura lesionati e rimossi nel tempo, saranno ricostruiti ex novo.

“Nei prossimi giorni – annuncia Mimmo De Lucia – presenteremo alla città delle prime immagini delle nuove aiuole. Gli isolotti che verranno ricostruiti da zero saranno rivisti in chiave artistica e moderna, per abbellire il più possibile l’ingresso della città”.

Restano ancora celati i rendering delle strutture da realizzare, ma l’intero progetto si baserà sul principio fondamentale del verde pubblico quale bene comune che svolge importanti funzioni di tutela ambientale in ambito urbano e di miglioramento dell’estetica e dell’immagine della città.

