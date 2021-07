Maddaloni. Svolta Ugl, in campo Naddei, pezzo da novanta del sindacato

La Ugl Caserta ha deciso di invertire la rotta e di puntare sull’esperienza di Mauro Naddei per la responsabilità zonale del popoloso comune di Maddaloni. Naddei, che già ricopre il ruolo di segretario provinciale dei Metalmeccanici, aveva in passato guidato, in veste di vice segretario territoriale la delegazione del sindacato di Piazza Ruggiero al tavolo relativo alla vertenza interporto Sud Europa assieme al collega delle costruzioni Pasquale Brancaccio. “Abbiamo deciso migliorare la qualità della squadra affidando ad un esperto sindacalista la gestione di un comune importantissimo nella geopolitica locale” ha dichiarato il Segretario Ugl Utl Caserta Ferdinando Palumbo “con lui aggiungeremo professionalità e competenza ai tavoli dei piani di zona e nelle vertenze tuttora in essere”.

“Affronterò con equilibrio e spirito collaborativo le problematiche del territorio” ha assicurato Naddei “la Ugl proseguirà le esigenze dei lavoratori e delle fasce deboli ricercando il massimo confronto con le istituzioni ed i colleghi delle parti sociali; come prima tappa ed atto di educazione istituzionale chiederò un incontro al sindaco per cementare i rapporti sul territorio”.

