San Felice a Cancello. Adotta un’aiuola: resi noti i rendering dei progetti

– Prendono forma le due nuove isole spartitraffico tra via Piazza Vecchia e via Maddaloni. A pochi giorni, sono stati svelati i rendering del progetto promosso dalla De Lucia Domenico SpA. «Potevano fermarci alla semplice manutenzione del verde – dichiara Mimmo De Lucia – ma le isole erano davvero in cattivo stato di conservazione. Così, in accordo con il Comune, oltre ad adottarne la cura abbiamo pensato di ricostruirle, donando alla città anche in piccola opera d’arte moderna come biglietto da visita a chi fa ingresso nel cuore abitato». Due nuove isolotti, con strutture in ferro battuto, illuminazione led studiata ad hoc, ed eliminazione dei pericoli esistenti; questo, in sintesi, il progetto già in corso d’opera da parte di una società specializzata in questa tipologia di lavori stradali e destinato a vedere al luce entro la fine del mese. Il restyling è stato possibile grazie all’iniziativa «Adotta un’aiuola», nell’ambito delle politiche di salvaguardia e di cura dell’ambiente urbano, promosso dal Comune di San Felice a Cancello, cui ha aderito la Domenico De Lucia SpA, eccellenza dell’agroalimentare, situata proprio a ridosso dell’area. «Le sorprese non terminano qui – conclude Mimmo De Lucia -; non posso anticipare ancora nulla prima dell’ufficialità, ma stiamo lavorando anche ad un evento pubblico a lavori conclusi».