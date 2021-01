Santantuono in pizzeria, da Macerata Campania la pizzellessa di Doro Gourmet e la canzone inedita Turnà a viver.

Redazione

Campania in zona gialla e quindi possibilità del pranzo della domenica per festeggiare, seppure in modalità certamente diverse la festa di Santantuono, protettore dei pizzaioli e soprattutto protagonista del grande evento religioso e folkloristico “ Festa di Santantuono” a Macerata Campania.

Proprio nella cittadina tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta è ubicata la Pizzeria Doro Gourmet, 2 spicchi Gambero Rosso 2021, che riapre per l’occasione con il tradizionale pranzo a base di degustazioni del piatto tipico della festa, la Pastellessa, pasta con le castagne lesse e la pizzellessa, la versione pizza lanciata da Luca Doro che annuncia anche una nuova canzone a Macerata, “Turnà a Viver” di cui sono voce ed autori Pasquale Barricelli e Valerio Palmiero, con al piano il talento di appena 15 anni di Gianpaolo Barricelli.

Un trio musicale per l’occasione tutto maceratese per onorare la festa ed il santo in questo anno di restrizioni dove non sono state possibili le celebri sfilate dei carri e le battuglie di pastellessa con le loro melodie, ma anche una grande speranza per tornare a vivere battendo il Covid. In allegato e nel link il video youtube con la Canzone per un libero utilizzo.

Dichiara Luca Doro: -“Con emozione vi annuncio che domenica saremo aperti a pranzo, come sempre abbiamo fatto per Santantuono, ma sara’ ovviamente un giorno in cui purtroppo non ci saranno i carri e la festa per le strade. A chi prenoterà faremo rivivere almeno a tavola, in sicurezza e nel rispetto di ogni prescrizione, il senso della festa, regine saranno la Pizzellessa e la Pastellessa.

Santantuono è anche il protettore dei Pizzaioli, per me quindi un giorno doppiamente importante. Per tutti abbiamo fatto questo breve video con la canzone Turnà a viver, grazie al giovanissimo pianista Giampaolo Barricelli, a Pasquale Barricelli e Valerio Palmiero, amici carissimi e maceratesi doc. Tornerà anche la festa come la conosciamo, forza!”

Il pizzaiolo Luca Doro, intanto, combatte per i primi posti nel voto online per il Premio nazionale Personaggio dell’Anno categoria pizzaioli promosso dalla testata Italia a Tavola, con i mostri sacri Bonci, Sorbillo, Pepe ed altri.

Il Messaggio con la Canzone Turnà a viver

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=6uKwSQDjOWc&feature=youtu.be

