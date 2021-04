ARIANO IRPINO (AV) – Abusi edilizi su fondi agricoli: i carabinieri forestali denunciano sette persone.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento sette persone, ritenute responsabili di abusivismo edilizio.

L’attività ha permesso di accertare che i predetti, a vario titolo ed in concorso tra loro, avevano proceduto per la realizzazione, in zona agricola del comune di Ariano Irpino, di un immobile da adibire ad attività commerciale.

I Carabinieri hanno riscontrato che le opere erano state eseguite in base ad un titolo illegittimo, essendo stato rilasciato in violazione ai vigenti regolamenti edilizi; è stato altresì constatato che l’immobile, costituito da una struttura portante in ferro e cemento armato, era stato realizzato con materiali privi di certificazione.

