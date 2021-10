ARIANO IRPINO (AV) – IN GIRO CON UN COLTELLO A SERRAMANICO: 40ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI.

La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino era impegnata nella Città del Tricolle per un normale servizio perlustrativo, quando non è passato inosservato un veicolo con a bordo un 40enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine. E, intimato l’“Alt”, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di polizia.

L’anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista ha indotto gli operanti ad approfondire l’accertamento.

I sospetti hanno trovato conferma quando, all’esito della perquisizione personale e veicolare, è stato rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza di 28 centimetri.

Il 40enne, che non ha fornito una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere).

Il coltello è stato sottoposto a sequestro.

