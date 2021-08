Biogem in progetto AIRC su immunoterapia ed epigenetica dei tumori.

C’è anche il professore Michele Ceccarelli, in qualità di uno dei cinque ‘group leader’,

in un ambizioso studio della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, intitolato

‘Metastatic disease: the key unmet need in oncology’. La ricerca, coordinata dal

professore Michele Maio, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, e rientrante

nel programma speciale AIRC ‘5 per mille’, si propone di valutare come le modifiche

epigenetiche influenzino diversi aspetti del tumore e del microambiente che lo

circonda, a partire dalla risposta all’immunoterapia. Al centro dello studio, già in

corso, si segnalano, in particolare, forme di tumore molto aggressive, quali il

melanoma, il mesotelioma e il glioblastoma.

Toccherà, quindi, all’unità del professore Ceccarelli, comprendente il Gruppo di

Bioinformatica di Biogem, l’analisi dei dati clinici e di laboratorio generati dal

progetto, in grado di svelare

la

caratterizzazione dei meccanismi epigenetici che

regolano il rapporto tra tumore, microambiente e cellule del sistema immunitario.

Tra gli obiettivi del programma AIRC si segnala la

comprensione del ruolo delle

diverse alterazioni

osservate nel tumore a livello epigenetico e coinvolte nella

resistenza all’immunoterapia, e il conseguente

sviluppo di innovative strategie di

cura,

che coinvolgano sia farmaci epigenetici sia inibitori dei checkpoint immunitari.

Il progetto prevede una prima parte basata sul sequenziamento dei campioni di

melanoma, ma anche di mesotelioma e di glioblastoma, sviluppate a diversi livelli e

che coinvolgono l’epigenoma (l’insieme delle caratteristiche epigenetiche del DNA), il

trascrittoma (l’insieme dei geni che vengono espressi sotto forma di RNA

messaggero) e le mutazioni del DNA.I ricercatori, guidati dal professore Maio,

metteranno quindi in relazione le informazioni ottenute con la progressione della

malattia (inclusa la diffusione sotto forma di metastasi), il contesto immunitario nel

quale il tumore si muove e prolifera, e la resistenza alle immunoterapie.

Cercheranno inoltre di identificare nuovi processi o molecole, capaci di favorire la

formazione delle metastasi e la resistenza all’immunoterapia, e che possono

diventare bersagli di farmaci specifici. Una delle fasi del programma AIRC 5×1000 di

Maio e colleghi prevede, inoltre, lo sviluppo di cellule e animali di laboratorio, da

usare per verificare se i bersagli epigenetici e immunitari identificati possano

davvero modificare il dialogo tra il tumore e l’ambiente che lo circonda, e produrre

una risposta immunitaria più efficace contro la malattia.

