Da Biogem nuove speranze per la cura del diabete insipido.

Uno studio internazionale, coordinato dal professore Francesco Trepiccione, ha evidenziato per la prima

volta, il ruolo di micro frammenti di RNA (miRNA) nella regolazione del processo di riassorbimento di acqua

nel rene. ‘’Disturbando geneticamente la sintesi dei miRNA – spiega il ricercatore di Biogem – si è ottenuto

un modello murino sperimentale, affetto da una forma molto severa di diabete insipido nefrogenico,

una

malattia che causa grandi perdite di acqua con le urine, fino alla completa disidratazione’’. Attraverso un

approccio scientifico, detto di biologia dei sistemi, ‘’è stato possibile – continua Trepiccione – valutare

simultaneamente l’insieme di tutte le alterazioni dei miRNA e delle proteine espresse in una regione del

rene importante per il riassorbimento di acqua, detta midollare interna. Grazie alle interazioni

bioinformatiche tra miRNA e proteine è emerso un meccanismo biologico molto importante mai descritto

prima per una proteina come l’acquaporina 2 che media direttamente il transito dell’acqua attraverso

alcune cellule del rene’’. ‘’Alcuni miRNA – sottolinea Trepiccione – sono infatti in grado di agire direttamente

sulla regione di cromatina, in cui il gene dell’acquaporina 2 risiede, e di renderlo inaccessibile alla fisiologica

trascrizione, e quindi impossibilitato ad espletare la sua funzione’’.

‘’Questo tipo di regolazione – spiega infine Francesco Trepiccione – è nota come modulazione epigenetica, e

l’identificazione di questo meccanismo offre un nuovo bersaglio molecolare per la risoluzione di alcune

forme di diabete insipido nefrogenico’’.

Lo studio internazionale, appena pubblicato sulla rivista JANS (Journal the of American Society of

Nephrology), ha coinvolto l’intera struttura di ricerca di Biogem, dal laboratorio di Nefrologia, coordinato dal

professore Capasso, a quelli di Oncologia molecolare e di Bioinformatica, diretti, rispettivamente, dai

professori Michele Caraglia e Michele Ceccarelli, in un approccio insieme olistico e traslazionale, tanto caro

al direttore scientifico del centro irpino, Giovambattista Capasso.

