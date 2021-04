Da domani attivo il centro Mabs al P.O. di Ariano.

Sarà attivo da domani il Centro m.A.b.s per la somministrazione di anticorpi monocolonali ai soggetti covid positivi presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino. L’uso degli anticorpi monoclonali è autorizzato,infatti, su richiesta del Medico di medicina generale, dell’Usca o di Pronto Soccorso, in soggetti covid positivi, non ospedalizzati, con sintomi di grado lieve-moderato di recente insorgenza.

Il medico dovrà caricare la richiesta del paziente eleggibile sulla piattaforma Sinfonia, già attiva per i pazienti covid positivi a domicilio. Al soggetto, considerato idoneo al trattamento secondo i criteri stabiliti dall’AIFA, verrà garantito dall’Asl il trasporto protetto presso il Centro m.A.b.s. per il ricevere il trattamento con infusione endovenosa per 60 minuti,e, dopo un periodo di osservazione di 60 minuti, verrà riaccompagnato presso il proprio domicilio. Ad un mese dal trattamento è previsto il follow-up.

Il Centro sarà attivo dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al sabato.

adsense – Responsive – Post Articolo