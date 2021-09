DOMANI A GROTTAMINARDA C’È IL RITIRO DELL’OLIO ESAUSTO.

Domani, martedì 14 settembre, si raccoglie l’olio alimentare esausto e di frittura. Si ricorda alle famiglie di tutta Grottaminarda di lasciare l’apposita tanichetta ben visibile davanti l’abitazione entro le ore 7,30.

Gli operatori della Ecopan, nell’arco della giornata, passeranno a svuotarla e la lasceranno nello stesso posto affinchè si possa riutilizzare per i successivi conferimenti. Può succedere anche che passino il giorno successivo, come accaduto per precedenti ritiri, vista la notevole partecipazione della cittadinanza.

La prossima data per il ritiro è prevista il 9 novembre.

Quanti non hanno ancora ricevuto la tanichetta per la raccolta possono richiederla al numero 349 1468687. Allo stesso numero si possono effettuare segnalazioni e prendere accordi sulle modalità di ritiro.

Riciclare l’olio esausto da cucina è un atto di civiltà nei confronti dell’ambiente.