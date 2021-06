Domenica di raccolta “Plastic free” a Grottaminarda.

Sarà una domenica all’insegna della sensibilità ecologista e del rispetto dell’ambiente quella di domani, 20 giugno, in località Carpignano a Grottaminarda. Sarà la giornata dedicata alla raccolta “Plastic Free”.

Volontari della onlus “Plastic Free”, Associati del Forum dei Giovani, Amministratori comunali e cittadini, si ritroveranno alle ore 9 presso il Santuario di Maria Santissima di Carpignano non solo per liberare la zona dai rifiuti gettati nel verde e lungo le strade ma soprattutto per lanciare un segnale forte di sensibilizzazione affinchè si abbia maggior rispetto del proprio territorio e del pianeta Terra, evitando di abbandonare i rifiuti nell’ambiente e riducendo il più possibile l’utilizzo della plastica nel proprio quotidiano.

«Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare – afferma l’Assessora alle Politiche Giovanili e all’Istruzione, Marilisa Grillo – in particolar modo i ragazzi che sono poi quelli più sensibili ai temi dell’ambiente ed il veicolo più diretto per far arrivare nelle famiglie il messaggio sulle buone pratiche. Speriamo per il prossimo anno scolastico di portare questo messaggio direttamente nelle scuole. I referenti “Plastic Free”, Leopoldo Lagrimosa, Maurizio Forgione e Rocco Bravoco, che ringraziamo di cuore, ci hanno già dato la propria disponibilità».

Per partecipare all’evento di domani basta registrarsi attraverso il seguente link:

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/20-giu-grottaminarda/

Per la partecipazione dei minori di 18 anni è necessario che i genitori o tutori compilino la liberatoria che troveranno nello stesso link e che dovrà essere consegnata a uno dei referenti. I minori di anni 16, invece, oltre ad essere muniti dell’autorizzazione dovranno essere accompagnati da un adulto.

Si consiglia di indossare scarpe comode e chiuse, cappellino, guanti da giardino e di portare con sé una borraccia d’acqua.

