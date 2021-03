Flumeri (AV), colpo di coda dell’inverno, il paese si sveglia sotto la neve, come tutta l’Alta Irpinia.

Come sovente accade, i venti freddi artici provenienti dal Nord, ci portano un forte calo termico e neve, come sta avvenendo in questo momento a Flumeri e in tutta l’Alta Irpinia.

Lo scorso anno, la neve cadde abbondante il 4 di aprile, quest’anno è arrivata invece il 20 marzo con l’inizio della Primavera 2021, dell’ emisfero boreale.

Quindi , un weekend sotto la neve, danni prevedibili per le colture già in fiore e chiusi in casa per il COVID- 19 essendo la Campania zona rossa.

Carmine Martino

