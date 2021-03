Flumeri (AV), ricorda la Pasqua 2021 con la collocazione in Piazza San Rocco dell’ Albero della Pace nel mondo.

La Parrocchia di Santa Maria Assunta, il Comune di Flumeri e l’ Associazione di Volontariato Bagliori di Luce, hanno voluto ricordare l’evento Pasquale con la collocazione di un albero di Ulivo in piazza San Rocco, per auspicare la Pace nel mondo.

Sono Intervenuti: Don Claudio Lettieri ( Parroco di Flumeri ), Luigi Caruso ( Vice Sindaco di Flumeri), Angela Garofalo (Assessore alle Pari opportunità Comune di Flumeri), Antonietta Raduazzo (Presidente Ass. Bagliori di Luce) e Maria Grazia Guerriero ( Vice – Presidente Ass. Bagliori di Luce).

Don Lettieri, nella sua breve omelia per la Benedizione dell’albero, ha tra l’altro detto ” l’Albero che abbiamo appena benedetto è il simbolo della Resurrezione perché nella Pasqua il Cristo risorge, donando la vita a tutti senza fare esclusione e senza fare distinzione. Ma, in questo risorgere siamo chiamati tutti a crederci. Chi crede in me , crede nella resurrezione e anche lui risorgerà, dice il Signore. E, allora, l’Augurio è per tutti che possiamo sempre credere nel Signore nonostante le avversità della vita, nonostante questa pandemia , nonostante le morti di tante persone a causa del COVID. Allora, sia il Signore l’ancora della salvezza, quella certamente fisica, ma ancora di più quella salvezza spirituale”.

Luigi Caruso “innanzitutto vorrei ringraziare l’ Associazione Bagliori di Luce per essere sempre a fianco dell’ Amministrazione Comunale e accanto a tutta la popolazione portando un momento di letizia Pasquale in questo periodo così buio della pandemia. Dal mio punto di vista riferendomi a questa cerimonia e al significato della Pasqua, l’esempio più grande che ci ha lasciato Gesù è stato proprio il perdono, perché è la cosa fondamentale per rendere migliore il mondo. L’insegnamento maggiore credo che sia stato proprio quello pronunciato durante la crocifissione : Dio perdona loro che non sanno quello che fanno. Questo, debba essere l’insegnamento per tutti noi, per avvicinarsi molto di più al pensiero di Dio “.

Antonietta Raduazzo, ” un grazie alla Parrocchia di santa Maria Assunta e al Comune di Flumeri, perchè ancora una volta abbiamo sperimentato la straordinaria forza della collaborazione, anche in questo momento difficile che stiamo attraversando. Ancora un Grazie a tutti “

La breve cerimonia, si è svolta in modo sobrio e in pieno pomeriggio per evitare eventuali assembramenti di persone, nel pieno rispetto delle norme anti COVID.

Carmine Martino

