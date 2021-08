FLUMERI (AV). Polemiche per i mancati festeggiamenti di San Rocco

di Carmine Martino

In questi giorni, nel piccolo paese ufitano di Flumeri, divampa una polemica sul web riguardante i mancati festeggiamenti in onore del famosissimo santo locale San Rocco.

Tutto è partito, dalla pubblicazione sul web di una locandina con indicate alcune manifestazioni per il periodo ferragostano , tra cui la maggioranza canore, ma senza alcun festeggiamento da dedicare eslcusivamente a San Rocco.

Gli eventi sono iniziati il 13 agosto con uno spettacolo del cantastorie avellinese Maurizio Picariello e il 14 agosto la presentazione di un libro, dello scrittore Pasquale Gallicchio. Entrambe le manifestazione organizzate dall’ Amministrazione Comunale di Flumeri, e a nostro giudizio entrambe positive, hanno affrontato temi culturali, sociali e innovativi.

Quello, che ha indispettito invece alcune parti della società flumerese, è, come mai i promotori degli eventi prettamente canori, non hanno pensato di coinvolgere anche coloro che volevano che si facesse qualcosa in onore di San Rocco, al di la’ dei finanziamenti pubblici, che caratterizzano questi eventi canori?

A tal uopo, riportiamo alcuni commenti estratti da facebook:

M.D.S.: ” E’ più importante organizzare eventi come Dogana Blouse, ristretta a pochissime persone , anzichè una giornata in onore di San Rocco? “.

G.G/A.D.S: ” io credo che per San Rocco si sarebbe dovuto istituire un comitato e se si fosse divulgata la notizia credo che molti si sarebbero dati da fare “.

N.C.: ” tutte le manifestazioni sono importanti però dare delle priorità, e a Flumeri , fare qualcosa in onore del n.s. Protettore aveva la priorità su tutto “.

G.C. : ” mi chiedo se era il caso di spendere tanti soldi , per poche persone visto le restrizioni”.

P.C. : “Scusate ma quando sono partite le prenotazioni e soprattutto a chi l’avete detto”.

I suddetti commenti, fermo restante il mancato tributo dovuto a San Rocco, fanno riferimento alle altre manifestazioni prettamente canore, di cui una tenuta il 16 agosto al rione case popolari, e le altre due, che si terranno il prossimo 20 e 21 agosto alla Dogana Aragonese di Flumeri, le quali evidenziano alcune anomalie.

La prima, che gli eventi NON sono stati pubblicizzati in modo adeguato. La seconda, è che le prenotazioni sono state VELOCEMENTE esaurite. Per la qualcosa, si può applicare il detto napoletano ” aumm aumm “, di cui il commento di P.C..

