GROTTAMINARDA. A fuoco vecchio casolare

I Vigili del Fuoco di Avellino dal pomeriggio di ieri 31 luglio, sono stati impegnati in un incendio che ha interessato un vecchio casolare abbandonato nel comune di Grottaminarda in contrada Bosco. Lunghe e delicate le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza dell’area, ultimate dopo l’una di questa notte, che hanno visto impegnate tre squadre, una del distaccamento di Grottaminarda, quella di Montella e una proveniente dalla sede centrale di Avellino.

