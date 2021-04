GROTTAMINARDA (AV). 25 aprile 2021: il messaggio dell’amministrazione per la festa della liberazione.

«In occasione del 76° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal regime fascista facciamo riferimento a quegli stessi valori di amor di Patria, resistenza e coesione per superare questo difficile momento e vincere la guerra contro il Covid-19. Restiamo prudenti rispettando le regole fondamentali sulla sicurezza Sanitaria».

Questo il messaggio semplice e diretto del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale di Grottaminarda per la ricorrenza del 25 aprile, Festa della Liberazione, tenendo sempre ben presente quello che è l’obiettivo primario di ciascun cittadino in questa fase storica: il rispetto delle misure di sicurezza per contenere il contagio.

Realizzato un manifesto che sarà affisso sulle cantonate, mentre il Monumento ai Caduti in piazza Vittoria sarà addobbato di bandiere Tricolore a cura dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, sezione di Grottaminarda.

