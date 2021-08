GROTTAMINARDA. Festa patronale purtroppo vietata ai venditori ambulanti.

In riferimento alle manifestazioni religiose e civili da tenersi nei giorni 21 e 22 agosto, in occasione della Festa Patronale “Festone 2021”, si fa presente che non possono essere accolte le richieste pervenute da parte dei venditori ambulanti di qualsiasi genere per motivi di sicurezza e nel rispetto delle normative anti- Covid.

Si invitano, pertanto, queste attività a non presentarsi, in quanto sprovvisti di autorizzazione, per evitare di incorrere in sanzioni.

Una comunicazione questa che l’Amministrazione Comunale si vede costretta a divulgare con rammarico poichè vi sarebbe tutto il piacere di avere gli ambulanti nelle strade in occasione della due giorni di festa Patronale sia per dar loro la possibilità di lavorare sia per restituire un maggior clima di festa ai cittadini, ma è necessario prioritariamente rispettare le regole.

