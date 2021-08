GROTTAMINARDA. “JUNIOR CAMP GROTTAMINARDA”. 130 BAMBINI ISCRITTI. SI COMINCIA IL 16 AGOSTO.

Ben 130 i bambini iscritti dai propri genitori alla seconda edizione del centro estivo “Junior Camp Grottaminarda”. Si procede celermente per l’inizio delle attività, previste dal 16 al 27 agosto, tutte le mattine dalle ore 09:00 alle 13:00, presso la Palestra Comunale. Danza, Sport, Teatro e Laboratori creativi terranno impegnati in maniera divertente e costruttiva bambini e ragazzi tra i 3 ed i 14 anni.

«Siamo davvero felici per questa entusiastica adesione – afferma Marilisa Grillo, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Grottaminarda – Dopo il successo dell’anno scorso vediamo ampliata la fiducia da parte dei genitori. Già lo scorso anno 80 iscrizioni per noi erano un dato importante, ma adesso questi 130 bambini iscritti sono la conferma che probabilmente abbiamo lavorato bene e che quindi le famiglie ci stanno dando ulteriore fiducia. Ci stiamo impegnando per organizzare al meglio il servizio, anche quest’anno nel massimo rispetto dei protocolli anti- Covid indicati dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, per garantire innanzitutto sicurezza ai bambini».

Ricordiamo che è in corso ancora fino a domani, la manifestazione di interesse per la selezione dei soggetti a cui affidare le attività comprese nel progetto. Gli interessati possono far pervenire la propria candidatura entro le ore 12:00 di domani, 6 agosto, a mezzo raccomandata oppure consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Grottaminarda o ancor meglio via PEC all’indirizzo protocollo.grottaminarda@asmepec.it.

“Junior Camp Grottaminarda” viene promosso dall’Amministrazione Comunale e finanziato attraverso il “Fondo per le politiche della famiglia – Finanziamento centri estivi – anno 2021” della Regione Campania.

adsense – Responsive – Post Articolo