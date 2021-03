GROTTAMINARDA. MERCATI. Dietrofront, proroga dell’ordinanza regionale: divieto anche per quelli alimentari.

A seguito di sopraggiunta Ordinanza n. 10 del Presidente delle Regione Campania che dispone la proroga delle misure già adottate, viene riconfermato, a decorrere da domani 22 marzo, il divieto di svolgere i mercati per la vendita al dettaglio compresi quelli rionali e settimanali dei generi alimentari, dei prodotti agricoli e florovivaistici. Dunque anche a Grottaminarda continueranno a non svolgersi i mercati del lunedì, mercoledì e venerdì.

“con decorrenza dal 22 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 sono ulteriormente confermate le disposizioni delle Ordinanze regionali n.7 del 10 marzo 2021, n.8 dell’11 marzo 2021 e n.9 del 15 marzo 2021 e, per l’effetto:

– fermo il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio- ivi compresi quelli rionali e settimanali- disposto dall’art.45 del DPCM 2 marzo 2021, sul territorio regionale le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all’interno di aree mercatali sono consentite esclusivamente ove svolte in negozi/box purchè sussista la possibilità di contingentare gli accessi e limitatamente ai singoli negozi/box provvisti di allaccio diretto alla rete idrica(…)”

