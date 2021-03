GROTTAMINARDA. STOP AI MERCATINI ORTOFRUTTICOLI ED ALIMENTARI.

Il Comune di Grottaminarda recepisce l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 emanata in data odierna e attraverso ordinanza del Sindaco, Angelo Cobino, dispone sull’intero territorio comunale, con decorrenza dalle ore 15,00 del 13 marzo e fino al 21 marzo, il divieto di svolgere fiere e mercati per la vendita al dettaglio, compresi quelli rionali e settimanali del lunedì, mercoledì e venerdì, anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano chiusi, come da precedenti ordinanze del Sindaco, i Giardini De Curtis ed il Cimitero. Mentre sono sotto osservazione altri luoghi pubblici in cui potrebbero verificarsi situazioni non in linea con le normative anti-Covid 19.

Il Sindaco, il Vicesindaco delegato alla Sanità, l’Amministrazione comunale ed il Centro Operativo di Protezione Civile, raccomandano ancora una volta l’osservanza di tutte le regole, di evitare assembramenti, di uscire solo per ragioni strettamente necessarie e contano sul senso di responsabilità dei cittadini di Grottaminarda di ogni età.

