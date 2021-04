GROTTAMINARDA. Sul sito istituzionale disponibile il “sit” con il portale cartografico e info urbanistiche.

Un nuovo servizio per tecnici e cittadini va ad aggiungersi a quelli già offerti sul sito web istituzionale. Si tratta del S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) in cui è possibile consultare informazioni sugli strumenti urbanistici, sulla cartografia, e prossimamente sulla Protezione civile.

Grazie al Sit, di facile accesso e navigazione attraverso la Home page, è possibile, ad esempio, conoscere la destinazione urbanistica delle varie zone, senza necessariamente recarsi presso l’Ufficio Tecnico Comunale.

A breve, inoltre, il Sistema Informativo sarà implementato con ulteriori funzioni che semplificheranno l’attività dei tecnici e l’accesso alle informazioni da parte di tutti i cittadini.

Obiettivo del Comune di Grottaminarda è quello di promuovere sempre più le opportunità offerte dal web e dalle nuove tecnologie per valorizzare i servizi disponibili, snellire le procedure, ridimensionare le tempistiche e, soprattutto in questa fase pandemica, ridurre il più possibile i contatti negli uffici per la salvaguardia di lavoratori ed utenti.

