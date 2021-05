GROTTAMNINARDA (AV). AUGURI A TUTTE LE MAMME DAI BIMBI DEL MICRONIDO.

Gli auguri a tutte le Mamme da parte dell’Amministrazione comunale di Grottaminarda arrivano attraverso i lavoretti dei bimbi del Micronido.

I piccoli, tutti tra i 12 ed i 36 mesi, con l’aiuto delle operatrici, hanno realizzato, nell’ambito delle attività svolte dal Servizio integrativo al nido, cuori di cartoncino colorato che aprendosi rivelano una margherita con un messaggio di affetto verso la mamma.

Nella margherita, inoltre, c’è un richiamo a quello che è il logo della campagna nazionale di vaccinazione, oramai simbolo della lotta al Covid.

«In una fase ancora di pandemia, ma dove la luce fuori dal tunnel comincia a vedersi grazie al procedere delle vaccinazioni – affermano il Sindaco, Angelo Cobino, ed il Vicesindaco, delegato alle politiche sociali, Marcantonio Spera, a nome dell’intera Amministrazione – questi bambini, protagonisti di uno dei pochi micronidi al momento funzionanti ed in sicurezza, con i loro lavoretti sono il nostro messaggio di speranza.

L’abbraccio virtuale va alle loro mamme e a tutte le mamme di Grottaminarda che in ogni momento, soprattutto in quelli più difficili, si confermano pilastro portante della famiglia e quindi anche della società».

Si coglie l’occasione per avvisare le famiglie che nel Servizio integrativo al nido vi è ancora la disponibilità di qualche posto. É quindi possibile rivolgersi direttamente presso la struttura in via Condotto oppure chiamare il centralino del Municipio al numero 0825 445211 e chiedere della referente delle attività.

adsense – Responsive – Post Articolo