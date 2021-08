Installazione artistica Gocce d’acqua a Savignano Irpino

Dal 3 al 10 agosto sarà possibile visitare l’esposizione di Giuseppe Ottaiano al Castello Guevara. Presentazione il 7 agosto.

Dopo il tour virtuale che ha toccato alcune delle più importanti location in regione Campania, l’installazione artistica “Gocce d’acqua” torna ad essere esposta dal vivo dal 3 al 10 agosto 2021 presso il Castello Guevara di Savignano Irpino, in provincia di Avellino. L’installazione artistica, promossa dall’Associazione Terre di Campania APS, ideata da Giuseppe Ottaiano, A.D. di SEMA e realizzata da mani di artisti, è nata con lo scopo di accendere i riflettori sull’inestimabile patrimonio rappresentato dalle risorse idriche della nostra regione, troppo spesso non adeguatamente valorizzate. L’installazione artistica “Gocce d’Acqua” si presenta come un’opera d’arte tridimensionale realizzata da un gruppo di artisti (pittori, scultori e studenti di diverse località della nostra regione) che hanno dipinto sagome lignee di gocce, ben 180, di varie dimensioni. In totale, hanno partecipato alla realizzazione dell’opera ben 51 artisti e oltre 100 allievi di sette istituti scolastici campani. Organizzata in una disposizione complessa, “Gocce d’Acqua”, inviterà l’osservatore a compiere un percorso tematico alla riscoperta dell’acqua, con l’obiettivo di valorizzarla e tutelarla come risorsa preziosa e indispensabile per la vita dell’uomo e di ogni essere vivente, bene comune che spesso viene dato per scontato, risorsa fondamentale per ogni forma di vita e per gli ecosistemi dove esse abitano. Per l’occasione sarà esposta una selezione delle numerose opere che compongono l’installazione artistica. Sabato 7 agosto, alle ore 21.00, il Castello Guevara di Savignano Irpino ospiterà la presentazione della mostra e della collana editoriale “Campania bellezza del Creato”, realizzata sempre da Giuseppe Ottaiano. L’iniziativa è promossa dal comune di Savignano Irpino e dalla Pro Loco il Borgo. La mostra è visitabile, per tutto il periodo dell’esposizione, dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00. La partecipazione è gratuita.

Per informazioni: http://www.campaniabellezzadelcreato.it/

