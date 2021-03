Montecalvo Irpino. Auto sbanda e si ribalta, ferita ragazza ventenne

Intorno alle ore 14’00 nel territorio del comune di Montecalvo Irpino, in contrada Malvizza Di Sopra, al Km. 1 della SP 273, c’è stato il coinvolgimento di una sola autovettura, la quale sbandava, in un incidente e finiva prima fuori strada per poi ribaltarsi. La ragazza alla guida, di 20 anni, originaria di Bergamo, è rimasta ferita ed è stata trasportata dai sanitari del 118, presso l’ospedale di Benevento per essere sottoposta a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.

