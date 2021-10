Sorrisi , colori e gioia di vivere, che il gruppo ” Clown Smile ” ha portato ieri 9 ottobre in una RSA di Flumeri.

In una tenda scena improvvisata, il gruppo denominato “Clown Smile”, ieri 9 ottobre, si è esibito per gli anziani ospiti della RSA, Eden-Ezer di Flumeri, portando una ventata di gioia e spensieratezza, in questo primo inizio autunnale.

L’ iniziativa, è nata dall’ Organizzazione di Volontariato Bagliori di Luce ODV, di cui fa parte il gruppo “Clown Smile “, che nella sala convegni della struttura RSA, tra camici colorati, nasi rossi, gadgets esilaranti, e battute sorprendenti, i tre personaggi componenti il gruppo di Clowns, tutte donne di Flumeri e Ariano Irpino , hanno intrattenuto gli anziani per oltre un’ora.

Esperienza positiva anche se impegnativa, quella di ieri , ad operare nelle Residenze per anziani con la consapevolezza che il volontariato sociale, porta agli anziani un momento di distrazione, interrompendo quella cadenza giornaliera, appunto, ricorrendo a queste piccole e lodevoli iniziative.

Al termine, la dirigenza della RSA, ha ringraziato il gruppo “clown smile”, che hanno declinato ogni compenso, invitandoli a ritornare nella ricorrenza, delle prossime festività natalizie.

Dunque, essere felici è solo un attimo , ma nonostante tutto non si arresta mai, in special modo nella tarda terza età.

Carmine Martino

