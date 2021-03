Us Avellino. Convocato l’arianese classe 2005 Di Martino, la lista dei 18 per Catania.

Prima convocazione per l’arianese Leo Di Martino, classe 2005. Ci sarà anche lui domani a Catania, appuntamento alle 12,30. Le defezioni causa Covid di Carriero e De Francesco a centrocampo hanno fatto optare per il giovanissimo ragazzo del Tricolle, uno degli elementi più interessanti del settore giovanile dei lupi. In attacco stop per Bernardotto, il virus ha presentato il conto pure per la punta romana. Ancora out Laezza, Errico e Marco Silvestri per infortunio, Leoni per scelta tecnica. Ecco la lista dei 18 convocati.

