1 APRILE 2001: VENT’ANNI DAL PRIMO MATRIMONIO GAY.

Ebbene sì, allo scoccare della mezzanotte del primo aprile 2001, quattro coppie gay si dichiaravano amore eterno, per la prima volta, in un matrimonio, come tutti i cittadini, davanti al sindaco di Amsterdam, in Olanda.

Sono passati vent’anni. Oggi le unioni gay sono riconosciute in 29 paesi, ovvero in 29 paesi due persone dello stesso sesso possono sposarsi, mentre sono circa settanta i paesi in cui questo ancora non è concesso e l’omosessualità è perseguita o addirittura punita con la pena di morte.

In Italia non è riconosciuta l’istituzione del matrimonio per le coppie gay , ma solo le unioni civili.

Vent’anni dal primo matrimonio in Olanda.

Siamo davvero distanti così tanti anni dai paesi civili del mondo?

Carla Carro

