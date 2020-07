100 DI QUESTI GIORNI. Avella – Compie 1 anno Francesco Mastroianni

“ Amore è passato un anno dalla prima volta che abbiamo sentito il suono della tua voce:un suono di vita che avremmo riconosciuto fra mille. Non hai idea di quanto ti vogliamo bene e di quanta gioia ci hai dato in questo primo anno insieme. Grazie a te stiamo imparando a crescere perché sei unico e speciale. Saremo per sempre dalla tua parte per condividere tutte le gioie che la vita ti riserverà e per darti una mano quando ne avrai bisogno. Ti auguriamo tutto il bene del mondo, saremo sempre con te, per proteggerti e per farti diventare la persona splendida che sei. Con amore mamma e papà”. La redazione di Bassa Irpinia si associa.

