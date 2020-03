Compie oggi, sabato 28 marzo 2020, due anni il piccolo Saverio Sorriento di Avella. Ecco gli auguri speciali da parte del padre Lorenzo e della madre Rosalia e dalle sorelline Jessica e Aurora: “Compiere gli anni ai tempi del coronavirus e del #iorestoacasa, non è certo il massimo. Ma non mancherà il tempo per farlo, quando tutto sarà finito sarà festa grande”.

adsense – Responsive – Post Articolo