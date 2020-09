100 DI QUESTI GIORNI. Avella, compie 18 anni Samuele Barba. Gli auguri speciali

Compie oggi la maggiore età Samuele Barba di Avella. Ecco gli auguri speciali da parte della mamma: “Non servono parole speciali, non servono gesti eclatanti, ma serve soltanto il cuore per dirti che sono orgogliosa dell’uomo che stai diventando. Sei il mio grande successo, sei il mio unico uomo un ragazzo speciale e io ci sarò sempre con l’amore che solo una mamma può dare, ricordati che non ti mollo- Auguri da mamma”.

Questi invece quelli della nonna: “Non ho molto da insegnarti mio dolce nipote, ti auguro solo di trovarti e non perderti mai, ti auguri nel credere sempre nei sogni, da vivere la tua vita, ti auguri di ascoltare il parere degli altri, ma prima di tutto di ascoltare te stesso, ti auguri di trovare il coraggio di sognare e di crederci. Auguri da tua nonna Teresa”.

adsense – Responsive – Post Articolo