100 DI QUESTI GIORNI. Avella, diploma di specializzazione per le professioni legali per l’avv. Serena Bianco Bevilacqua

Prestigioso traguardo per Serena Bianco Bevilacqua, avvocato di Avella, che ha ottenuto il diploma di specializzazione per le professioni legali all’università Suor Orsola Benincasa con una valutazione di 70 e lode.

Discutendo la tesi in Diritto Amministrativo “Aggiudicazione definitiva e clausola di stand still” con relatore il Prof. Giuliano Taglianetti docente alla Federico II, la brillante trentenne ha concluso il suo percorso formativo aggiungendo un ulteriore tassello alla sua promettente carriera.

Nonostante le difficoltà legate al periodo la giovane donna, nota anche per il suo impegno sociale ed artistico (è Presidente della Consulta Comunale delle Associazioni di Avella, membro del CDA della Fondazione Avella Città d’Arte e componente della Compagnia Teatrale Stabile MELA), è dunque riuscita ad ottenere un altro importante risultato

adsense – Responsive – Post Articolo