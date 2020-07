100 DI QUESTI GIORNI. Avella, i 18 anni di Caterina Ingino

Compie oggi, domenica 26 luglio 2020, la maggiore età Caterina Ingino di Avella. Ecco gli auguri speciali: “In un giorno così importante non potevo non scriverti: sei stata e sei una persona importante per me, a te va un grazie, grazie perché con te sono cresciuto. Sai, per me sei stata più di una sorella in questi anni, non c’è stato un momento in cui mi hai lasciato solo. Che tu possa vivere questo giorno con il sorriso. Che tu possa ricevere dalla vita tutto quello per cui stai lottando e che l’amore e l’amicizia ti circondino ogni giorno, sempre, anche quando ti sentirai sola e indifesa, anche quando ti sembrerà che tutto stia andando male. Ricorda che sarò e sono dalla tua parte su qualsiasi cosa. Sei parte di me sister. Buon 18 compleanno”.

