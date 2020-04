100 DI QUESTI GIORNI. Avella. Il compleanno di Alisa Napolitano.

Oggi è il compleanno di Alisa Napolitano, ragazza conosciuta ed apprezzata soprattutto nel suo paese, Avella.

Sicuramente sarà un giorno da ricordare a causa dell’emergenza Covid19, ma il compleanno va pur sempre festeggiato.

Alisa ha una personalità forte, non si abbatte, e nel suo giorno ci ha chiesto di dar voce al suo messaggio:

“In questo giorno speciale vi racconterò magnificamente tutto di me della mia vera persona a ciò che sono diventata oggi e non quella di ieri. Sono stata sempre una ragazza semplice educata corretta stimata ma soprattutto cresciuta con dei valori bellissimi che i miei genitori mi hanno insegnato, ma ancora una volta amata da tutti. All’apparenza posso sembrare esuberante folle, ma la mia vera realtà si nasconde tutto dietro ai miei occhi di una giovane donna guerriera forte coraggiosa ma nello stesso momento fragile, e vi dico il perché, ho sofferto tantissimo da quando sono stata adottata e di ciò che ho avuto per davvero non lo auguro a nessuno, ma voglio dirvi che sono stata sin da bambina un’anima pura come una vera farfalla bianca che si posa ovunque sono ma soprattutto con una simpatia estrema sia dentro e fuori. Piace regalare emozioni quelle vere sia personalmente che alla gente, e questo che mi ha reso ancora oggi più forte. Vi lascio con questa bellissima frase da parte mia. Vivi intensamente la tua vita per attimo per attimo e fanne dono ogni giorno. A voi Alisa Napolitano “

Buon compleanno Alisa, dalla redazione di BassaIrpinia

