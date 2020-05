100 DI QUESTI GIORNI. Avella, Laurea in Ingegneria Meccanica per Romano Pescione. Gli auguri

Cogliamo l’occasione dell’inizio di questa nuova fase, per recuperare ad una nostra piccola dimenticanza, considerando i giorni concitati. Tanti auguri, da parte della famiglia e di quanti gli vogliono bene, a Romano Pescione per il conseguimento, con lode, della laurea magistrale in Ingegneria Meccanica, presso l’Università degli Studi di Salerno, con discussione in streaming di un elaborato in “Tecnologie speciali di produzione” dal titolo “Automazione del processo di layup di preimpregnati: definizione di un protocollo esecutivo mediante tecnologia robotica fissa.”

Ad meliora et maiora semper!

