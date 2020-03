100 DI QUESTI GIORNI. Avella, laurea in “Lettere Moderne” per Ilaria D’Andrea

Oggi Ilaria D’Andrea ha sostenuto, in modalità telematica, la discussione della sua tesi di laurea in ‘Lettere Moderne’ conseguita presso l’Università degli studi di Salerno. ‘Hai aspettato tanto questo momento come il coronamento di un percorso pieno di sacrifici ma mai privo di soddisfazioni. Anche se oggi non potrai festeggiare come avresti voluto, sappi che gioiremo lo stesso insieme a te anche se a distanza. Non tarderemo a festeggiare questo tuo traguardo appena possibile. Ora indossa il tuo più bel sorriso e sii fiera di te stessa. Congratulazioni da tutti noi e AD MAIORA’.