100 DI QUESTI GIORNI. Avella, Laurea in Scienze Pedagogiche per Antonella Ardolino

Ha conseguito la laurea in Scienze Pedagogiche, presso l’Università di Salerno, con il massimo dei voti Antonella Ardolino di Avella discutendo una tesi dal titolo: “Avella, tra storia, folklore e tradizione”. Alla dottoressa giungono le congratulazioni da parte di amici e parenti.

La neo laureata ringrazia tutti coloro che l’hanno aiutata nelle ricerche storiche in particolare il Siat di Avella, lo storico avellano Nicola Montanile e non per ultimo il sindaco Domenico Biancardi per aver riportato i siti archeologici avellani nello splendore di un tempo.

Auguri anche dalla redazione di Bassa Irpina.

adsense – Responsive – Post Articolo