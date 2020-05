100 DI QUESTI GIORNI. Avella, laurea magistrale in Biologia per Marika Verolino

Ha conseguito oggi la laurea magistrale in Biologia la giovane avellana Marika Verolino. Alle neo dottoressa ecco gli auguri speciali: “Auguri alla nostra dottoressa Marika. Dopo anni di studi incessanti e superando le ultime difficoltà di questi mesi, impegnandoti ogni giorno e a volte fino a notte tarda, hai brillantemente raggiunto la laurea magistrale in Biologia, discutendo la tesi in fisiologia della nutrizione. Congratulazioni da papà Alberto, mamma Pierina e da tua sorella Lucilla. Sei stata brava e tenace. Ma quanto tu vuoi una cosa, non c’è ostacolo che possa fermarti, la ottieni. Che questo traguardo sia il primo di molti successi e soddisfazioni. Ad Maiora”.

adsense – Responsive – Post Articolo