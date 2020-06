100 DI QUESTI GIORNI: Avella. Nozze d’argento per Michele e Rosa Anna.

Festeggiano 25 anni insieme i coniugi Michele e Rosa Anna. Gli auguri giungono da persone davvero speciali.

“Ad una mamma ed un papà che festeggiano un anniversario davvero d’argento, ringraziandoli per averci insegnato, in 25 anni di matrimonio, cosa significhi volersi bene. Che questo rinnovo del Sacramento sia la vostra ritrovata giovinezza. Che il vostro amore possa durare più a lungo possibile. Non è stato sempre tutto facile e mai lo sarà, la vita è imprevedibile, ma uniti dal bene che ci lega nessun ostacolo potrà sembrare insormontabile.

Tantissimi auguri per le vostre nozze d’argento dalle vostre bambine Maria Anna e Irene, dalla vostra super nipotina Aurora e da Roberto!

