100 DI QUESTI GIORNI. Baiano, 18° compleanno Alessia Pandico.

Cara Alessia, oggi è un giorno importante per te: diventi adulta! Però è solo una data, perché adulta e responsabile lo sei sempre stata! In attesa di festeggiare degnamente, come meriti, ti facciamo con il cuore i più importanti auguri acche’ la vita ti sia sempre sorridente e gioiosa, come sempre sorridente e gioiosa sei tu. Anche se non mancheranno giorni tristi, sii tranquilla che saprai superarli fidando sempre nel nostro appoggio e di quello degli amici più cari. Augurissimi da papà Franco, da mamma Antonella è da tuo fratello Carlo Ad maiora

