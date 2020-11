Oggi compie 30 anni Andreina Balbi, gli auguri giungono dalla mamma Lucia, il papà Pietro, il fratello Pasquale e la cognata Sara.

” Proprio come tu hai reso la nostra vita preziosa, possa tutto nella tua vita luccicare come l’oro. Hai la capacità di trasformare i giorni più tristi in una bella giornata. Siamo così fortunati ad avere nelle nostre vite una persona meravigliosa come te. Che Dio ti benedica”

