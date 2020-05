100 DI QUESTI GIORNI. Baiano, auguri al prof. Gianni Amodeo, oggi compie gli anni

Oggi è il compleanno del prof. Giovanni Amodeo, nostro collaboratore di punta a cui giungono i più sinceri auguri da parte della redazione tutta e in particolare dal nipote Gianpaolo Petrillo che scrive: “Una persona di grande cultura e un punto di riferimento per intere generazioni di studenti dell’area basso-irpina e nolana.Potrei dire che è stato ed è il professori dei professori; che ha dato alla comunità e allo sport baianese più di quanto abbia ricevuto, in termini di riconoscimenti e di gratitudine…..Potrei spendere ogni elogio, ma immagino che non vorrebbe…Mi limito a dire che è stato ed è uno dei giganti della cultura sulle cui spalle ci innalziamo per guardare al di là degli stretti orizzonti spazio-temporali che limitano la nostra visuale…Inimitabile e unico, per la generosità e l’impegno profuso in iniziative socio-culturali e di promozione del territorio…Una vita spesa per la trasmissione del suo sapere e per la formazione ed educazione degli alunni; una passione fortissima per il giornalismo, che ha coltivato fin dall’età giovanile, tanto che oggi a buon diritto può essere considerato uno dei decani dei giornalisti campani…Umile e modesto, come solo i migliori sanno essere… Auguri a zio Gianni!”

