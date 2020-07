100 DI QUESTI GIORNI. Baiano. Compie gli anni, Romeo Lieto

Giornata speciale, quella odierna, per Romeo Lieto che varca di buona e fresca lena la soglia degli 82 anni, per proseguire alla meglio con ulteriore e spedito slancio, procurando,come per consuetudine, ai familiari e agli amici, specie quelli del Circolo “L’Incontro”, pillole di saggezza con la cornice di racconti e aneddoti, che rappresentano il piccolo mondo locale con personaggi del tempo andato, ma sempre attuale e identico a se stesso.

E’ la preziosa narrazione di chi ha maturato innumerevoli esperienze di vita, in oltre cinquanta anni di libera professione quale geometra e imprenditore. Vicende ed esperienze, quale viatico di tante altre ancora che s’appresta a vivere senza paraocchi, da “uomo di strada”, come ama definirsi, e dalle quali distilla umori, moniti e “insegnamenti”. Che dispensa liberamente.

A Romeo -chiamato anche Mimì, il Romeo 0.8 della briosa composizione in dialetto napoletano di Paola Miele, senza tralasciare i cesellati versi di Enrico Stago per la festa d’omaggio agli 80 anni- gli auguri della redazione e degli amici de L’Incontro a ben continuare.

