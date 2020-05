Fiocco azzurro per la gioia dei genitori Mariangela D’Avanzo e Antonio Capiluongo per la nascita di Giovanni. Gli auguri speciali ai neo genitori e ai nonni, in particolare a nonno Riccardo D’Avanzo e Giovanni Capiluongo giungono da tutta la redazione di Bassa Irpinia.

