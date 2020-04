100 DI QUESTI GIORNI. Baiano, la Laurea di Miriam Fiordellisi.

Ha Conseguito oggi la laurea magistrale in giurisprudenza la dottoressa Miriam Fiordellisi. La dolcissima Miriam ha discusso una tesi in diritto penale dell’ambiente su un tema di grande attualità dal titolo “Reato di morte e lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale ex art 452 ter c.p.”, lasciando la commissione dell’ateneo Luiss Guido Carli di Roma, che la seguivano da remoto, molto soddisfatta per l’analisi lucida e precisa svolta dalla candidata. La bella Miriam è stata premiata con una votazione di 110/110, rendendo la famiglia orgogliosa ed emozionata.

I tempi purtroppo non le hanno reso la giusta ricompensa dei festeggiamenti che un traguardo del genere merita, ma in compenso Miriam ha saputo regalare tanta gioia a tutti quelli che hanno sempre creduto in lei. Le giungano i più fervidi auguri dal nonno Andrea, dagli zii Lina e Mario, dai cugini Antonino, Vania e Sara e dalle sempre presenti piccole pesti Mario e Francesco. Le più grandi congratulazioni anche al papà Antonio e al fratello Andrea.

Auguri anche da tutta la redazione di Bassa Irpinia.

