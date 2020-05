100 DI QUESTI GIORNI. Baiano: Nasce Giovanni, il primogenito di Mariangela D’Avanzo ed Antonio Capiluongo. Gli auguri

Nulla è più bello di una nuova vita che sboccia! Questo neonato è il simbolo più vero e concreto del vostro amore. Anche se vi aspettano notti insonni… siamo sicuri che siete disposti a non dormire tutta la vita, ed essere comunque felici, per la nuova stella che si è posata nei vostri cuori.​ La vostra casa risuonerà di grida, di risate, di sorrisi. Se ciò è possibile, sarà sempre più un nido di cui bandiera è l’amore vero. La felicità radiosa di questo giorno e la sua luce accompagnino il piccolo Giovanni per tutta la vita. Avete ricevuto un prezioso dono dal cielo a riempirvi di gioia e di amore​ Congratulazioni ai neo genitori Mariangela e Antonio!

Dagli amici Umberto,Maria,Valentino,Felicia,Tonia e Antonio.

