100 DI QUESTI GIORNI. Baiano. Tanti auguri Grazia Guerriero. Gli auguri.

Buon compleanno Grazia, c’è un messaggio speciale per te.

“Oggi è il tuo compleanno e , viste le circostanza, ho voluto trovare un modo speciale per farti gli auguri. Avevamo immaginato questo giorno diversamente, ma non non fa nulla, l’importante è che tutto andrà bene! Volevo regalarti un sorriso in questo periodo così difficile, volevo regalare un sorriso a noi…alla nostra amicizia, spero di esserci riuscita. Ritorneremo a brindare alla vita come abbiamo sempre fatto. Tanti auguri per i tuoi 40 anni. Ti voglio bene. La tua amica di sempre, Candida Busiello”

Tanti auguri Grazia, anche dalla redazione di BassaIrpinia.

