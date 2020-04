Compie oggi, mercoledì 29 aprile, 19 anni Nancy Manzi di Cimitile. Ecco gli auguri speciali: “Che questo giorno sia per te speciale, anche se non siamo lì con te e la situazione non è delle migliori, sappi che ti auguriamo tutto il bene di questo mondo. Tantissimi auguri dalle tue amiche di sempre Mariarosa, Martina e Roberta”. Auguri anche dalla redazione di Bassa Irpinia.

adsense – Responsive – Post Articolo