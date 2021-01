100 DI QUESTI GIORNI. Cimitile. La Laurea della dott.ssa Pia Sissie Maddalena Foglia

Questa mattina, Pia Sissie Maddalena Foglia, ha conseguito la Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione all’Università E-Campus. A lei giungono le congratulazioni dalla sua famiglia e da tutte le persone che le vogliono bene.

“Carissima Pia Sissie Maddalena, oggi è il tuo giorno. Appena ti sei seduta ad ascoltare il suono dei discorsi di laurea, moltissime cose ti saranno balzate alla mente, creando un miscuglio di emozioni. Probabilmente hai richiamato alla mente i giorni di lotta (le infinite ore di studio, le ricerche, la preparazione dei progetti, l’attesa del voto degli esami) e il sollievo per la consapevolezza che sono finalmente finiti. Allo stesso tempo la tua mente sta tentando di pensare al futuro. Stai fantasticando sulla tua prima giornata di lavoro, sul tuo primo stipendio guadagnato, sull’eventualità di acquistare una tua automobile, un appartamento o di viaggiare in posti diversi. La tua trepidazione è comprensibile, vorremmo garantire il futuro per te. Ma non possiamo. Soltanto tu puoi decidere il tuo futuro, le tue priorità, le decisioni che prenderai, i soldi che spenderai e i sacrifici che farai. Preghiamo e pregheremo sempre Dio perché guidi i tuoi passi e ti dia forza. Non importa se andranno bene i tuoi piani o quanto duramente lavorerai, senza la sua benedizione, tutto sarà stato vano. Con tanto amore, la tua famiglia”.

